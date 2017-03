Komunitas Cawan Akan Hadirkan Arsitektur Nusantara di Acara Becakap 8

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah Becakap 7 sebelumnya yang membawa pemateri dari Taiwan, kali ini Becakap 8 akan menghadirkan Arsitektur Nusantara.

Ketua Komunitas Cawan, Tony mengatakan akhir bulan ini akan mendatangkan Arsitektur Nusantara dalam acara Becakap 8.

"Agenda sebelumnya kan Becakap 7 dengan menghadirkan pemateri dari Taiwan dengan mengusung tema City and Festival yang membahas tentang Festival Cap Go Meh. Pada bulan ini kita akan mengadakan acara Becakap 8," ujarnya via WhatsApp, Kamis (2/3/2017).

"Agenda kali ini dalam Becakap 8 akan mendatangkan Arsitektur Nusantara yang karyanya sudah ke mancanegara," jelasnya.

Tony menambahkan, "Tema Becakap 8 kali ini masih diperbincangkan, jika sudah fix akan kami kabari. "Insya Allah akan ada Becakap 8 pada tanggal 30 Maret 2017 mendatang," jelasnya