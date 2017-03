Geram Pemerintah Pusat Hambat Olahraga dan Pariwisata Kalbar, Ini Penjelasan Kartius

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kalbar, Kartius menyampaikan beberapa minggu yang lalu ia memperoleh informasi dari satu di antara kegiatan olahraga.

"Daerah ok, kalau kita keluar negeri ok, tetapi saudara-saudara kita dari pusat tidak ok, hanya omong ketentuannya begini, pelaksanaannya menyulitkan," katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tingkat Provinsi Kalbar. Kegiatan dihelat di Kapuas Palace Hotel, Jalan Budi Karya, Kamis (2/3/2017).

Kartius melanjutkan, ada pula kegiatan pariwisata yang berkelas dunia yang akan mengarungi Sungai Kapuas. Bapak Gubernur sudah setuju, tetapi pusat sangat memberatkan dan menyulitkan.

Jangan sampai orang pusat mengatakan orang daerahnya yang tidak mampu dan tidak cerdas.

Kartius merasa daerah mampu. Hanya ada hambatan dan ketentuan dari regulasi. Karena katanya pariwisata mendongkrak pendapatan asli daerah, tetapi hanya omongan.

"Itu omongan, pelaksanaanya nol. Kami di daerah merasakan nyata dua even. Ini yang perlu kita carikan solusinya," ungkap Kartius.