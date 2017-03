Gardenia Hadirkan Barbecue di Malam Minggu, Hanya Rp 90,9 Ribu Lho

Korean Grill ala Gardenia Resort and Spa Pontianak

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Malam minggu bingung mau kemana? yuk ke Gardenia Resort and Spa, karena resort ini menghadirkan menu bbq yang sayang jika tak kamu coba.

Chef Gardenia Resort and Spa, Aziz mengatakan hanya dengan Rp 90,9 ribu kamu sudah dapat menikmati sajian bbq ini dengan sepuasnya.

"All you can eat setiap hari Sabtu pukul 18.00 sampai 22.00 malam. Ada live musik juga," katanya.

General Manager Gardenia Resort and Spa, Antonius Recky Yudianto menjamin rasa yang dihadirkan akan memuaskan pelanggan.

"Prasmanannya akan berbeda dan juga item yang dihadirkan juga banyak," tukasnya.