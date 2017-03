Cium Leher Anak Bawah Umur, Pria di Sanggau Ditangkap Polisi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Jajaran Polsek Parindu mengamankan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, inisial AM (9) di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Selasa (28/2/2017).

Kapolres Sanggau, melalui Humas Polres Sanggau, IPTU Sukadar membenarkan penangkapan pelaku pecelehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut.

“Pelakunya inisial WH, warga Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, ” katanya, Kamis (2/3/2017).

Atas perbuatanya itu, pelaku beserta barang bukti berupa satu stel pakaian diamankan di Polsek Parindu untuk proses lebih lanjut.

“Korban juga telah dilakukan visum Et Repertum di Puskesmas Parindu, ” tuturnya.

Kabag Ops Polres Sanggau, Kompol Ayin Nurrahman menambahkan, penangkapan pelaku sesuai dengan laporan Polisi No :LP/37/III/2017/Kalbar/Polres Sanggau/Polsek Parindu.

“Perlakukan pelaku, sebelumya diketahui oleh orangtua AM, dikarenakan ada bekas merah dileher korban sebelah kanan, kemudian ibu korban menanyakan kepada AM tentang bekas merah tersebut, tetapi AM tidak mau bercerita dan hanya bilang terkena gesekan dinding, ” ujarnya.

Kemudian, datang ayah korban dan ikut menanyakan tentang bekas merah tersebut. Akhirnya AM mengakui bahwa bekas merah tersebut karena digigit oleh pelaku pencabulan (WH).

“Korban juga mengatakan bahwa dirinya telah diraba-raba tubuhnya dan juga telah dipegang kemaluanya, ” jelasnya.

Lanjutnya, setelah mendengar cerita tersebut, kemudian ayah korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Parindu guna proses lebih lanjut.

“Selanjutnya Polsek Parindu mendatangi rumah pelaku pencabulan, kemudian dilakukan pemeriksaan awal, sebelum dibawa ke Mapolsek Parindu untuk pemeriksaan lebih lanjut, ” pungkasnya.