Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas, Ini Upya Kasat Lantas Ketapang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kasat Lantas Polres Ketapang, AKP Rizal Satria mengatakan berbagai kegiatan terkait Oprasi Simpatik 2017 sudah dilaksanakan pihaknya.

“Operasi Simpatik 2017 lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran lalulintas di jalan raya demi menekan angka kecelakaan,” katanya usai apel Oprasi Simpatik 2017 di Mapolres Ketapang, Rabu (1/3/2017).

Hal tersebut bertujuan Operasi Simpatik 2017 di antranya untuk meminimalisir. Menekan pelanggaran dan kecelakaan lalulintas. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar memathui peraturan dan ketertiban berlalulintas.

“Jadi sebelum pengendara ditilang. Terlebih dahulu akan kita lakukan sosialisasi kemudian teguran kepada pengendara yang melanggar. Tapi tilang akan diberikan pada pelanggar yang dianggap berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan raya,” jelasnya.

Ia mencontohkan pengendara yang langsung ditilang jika memacu kendaraanya dengan kecepatan tingggi dan melawan arah. Pada Oprasi Simpatik ini pihaknya akan melakukan penertiban setiap hari di tempat dan waktu tertentu.

“Pada Oprasi Simpatik ini kita menugaskan 35 anggota dari Polres Ketapang. Anggota yang ditugaskan tidak hanya dari Satlantas saja tapi ada juga dari satuan lain,” ungkapnya.

Kasatlantas menambahkan selain melakukan oprasi di beberapa titik jalan raya. Selama Oprasi Simpatik 2017 ini pihaknya juga akan melakukan sosialiasi berkendaraan yang baik. Di antaranya ke sekolah dan kampus.

“Kalau ke taman kanak-kanak kita ada program polisi sahabat anak atau Polsanak. Kalau ke sekolah dan kampus kita ada program namanya police go to scholl and campus,” ucapnya.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi melalui media. Kemudian membagikan brosur berisi tentang keselamtan berlalulintas menggunkan baju adat seperti adat Melayu dan Dayak. Bahkan pihaknya berencana melibatkan komunitas motor.

“Ada juga maskot berupa badut lalulintas akan digunakan pada saat sosialisasi nanti. Intinya kita terus berupaya mengimbu masyarakat mentaati aturan dan tertib berlalulintas. Serta mengimbu agar melengkapi surat menyuratnya saat berkendaraan,” tuturnya.