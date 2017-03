Kelanjutan Perkara Perusahaan di Mempawah Bayar Upah Dibawah UMK

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah tampaknya masih perlu menjadi perhatian.

Pasca putusan hakim Pengadilan Negeri Mempawah beberapa waktu lalu yang memutuskan adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana ketenagakerjaan dengan membayar upah dibawah minimum Kabupaten Mempawah, hingga saat ini, sejumlah karyawan masih mempertanyakan nasib gaji yang belum diterimanya kepada perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh penyidik PNS, Tri Jatiningsih yang menangani perkara dibidang ketenagakerjaan dugaan pelanggaran membayar upah minimum yang terjadi diantaranya di CV Alam Indah Lestari sejak 11 April 2015 lalu.

"Akhirnya dilakukan putusan hakim di Pengadilan Negeri Mempawah 20 Februari lalu dengan menyatakan yang bersangkutan melakukan pelanggaran pasal Undang-Undang ketenagakerjaan," ujarnya kepada Tribun, Rabu (1/3/2017).

Namun dikatakannya persoalannya saat ini, sejumlah karyawan ini saat ini malah mempertanyakan hak upah yang mereka terima tidak sesuai saat itu.

Ia mengatakan perusahaan tersebut dalam sidang putusan hakim ketua Sofia Marlianti Tambunan SH, MH dan hakim anggota Ezra Sulaiman SH dan. Anwar WM Sagala SH serta panitera Ojak Sagala SH dan penuntut umum Eddy Sinaga SH menuntut terdakwa Jayanto Djan dan Halimah Pujodinomo menyatakan adanya perbuatan pidana ketenagakerjaan yakni pasal 185 (1) Jo pasal 90 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2013.

Tri mengungkapkan persoalan berawal saat sejumlah karyawan ini mengadukan hal ini kepada instansi terkait dalam hal ini Dinsosnakertrans Mempawah bahwa mereka tidak digaji sesuai dengan UMK.

Padahal saat itu diketahui UMK Kabupaten Mempawah tahun 2014 adalah Rp 1.387.000 perbulan, sedangkan upah harian untuk waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu adalah Rp 55.480 per hari dan upah minimum kabupaten tahun 2015 adalah 1.575.000 per bulan dan upah harian waktu kerja 7 jam sehari dan 40 jam seminggu adalah 63.000 per hari.

"Sementara saat itu, pengusaha membayar pekerja dengan upah harian sebesar Rp45.720 dari tahun 2014 sampai sekarang,"jelasnya.

Sementara untuk karyawan yang dibayar upah dibawah UMK sedikitnya ada 25 karyawan diantaranya 6 orang menerima upah Rp 46.720 per hari, kemudian 14 orang Rp 45.720 per hari dan 5 orang menerima upah dibawah UMK ditahun 2015.

Maka ia berharap dengan adanya perkara ini dapat memberikan pelajaran bagi perusahaan lainnya di Mempawah dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi perusahaan.