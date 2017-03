Ekspor Kalbar Januari 2017 Naik 39,34 Persen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar melalui Berita Resmi Statistik (BRS) merilis nilai ekspor Kalbar pada bulan Januari 2017 naik 39,34 persen dibanding Desember 2016. Pada nilai yaitu dari 62,78 juta dollar AS naik menjadi 87,48 juta dollar AS.

Karet dan Barang dari Karet (H540), Bahan Kimia Anorganik (H528), dan Kayu Barang dari kayu (HS44) merupakan tiga komoditi unggulan ekspor Kalimantan Barat Januari 2017, yaitu masing-masing berkontribusi 41,19 persen, 34,68 persen, dan 11,20 persen.

Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalbar terbesar pada Januari 2017, masing-masing mencapai nilai ekspor 46, 96 juta dollar AS, 12, 56 juta dollar AS dan 10 34 juta dollar AS dengan kontribusi 69, 86 juta dollar AS atau 79, 86 persen

Tujuan ekspor Kalbar Januari 2017 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 94,90 persen, sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina) 1,82 persen serta 3,29 persen ke negara tujuan Iainnya.

