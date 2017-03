Alumni YSEALI Gelar Green Amplifier Camp di Pontianak

Citizen Reporter

Adela, Ketua Green Amplifier Camp 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Green Amplifier Camp merupakan projek kolaborasi dari alumni pertukaran pemuda ke Amerika, Young South East Asian Leaders Initiative Academic Fellowship Program di University of Montana, dari empat negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemuda Pontianak terhadap isu lingkungan melalui aktivitas yang menyenangkan. Green Amplifier Camp akan memberikan kesempatan kepada 25 orang peserta, berusia 16 – 23 tahun, untuk mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan lebih jauh dan bertemu dengan peserta lain yang ingin membuat perubahan yang nyata.

Green Amplifier Camp akan dilaksanakan dalam tiga bagian yaitu, movie screening pada 31 Maret 2017, Climate Change dan Living Green Camp pada 1 – 2 April 2017, dan pameran hasil projek pada 21 April 2017. Para peserta yang terlibat diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang telah dimiliki, mengembangkan kemampuan penelitian, perencanaan, pemecahan masalah, kerja tim dan keterampilan kepemimpinan.Kegiatan ini akan bertempat di American Corner Untan dan Canopy Center.

Selain itu, Green Amplifier Camp juga akan menghadirkan Bapak Kiki Prio Utomo, Dosen Teknik Lingkungan Untan, sebagai pembicara dalam materi Climate Change. Akan hadir juga pemimpin muda inspiratif dari empat negara ASEAN yang terlibat sebagai pembicara yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada peserta.

“Bagi yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, pemahaman tentang budaya Amerika, dan melakukan aksi nyata dalam menghijaukan bumi dapat mengikuti seleksinya dengan mendaftar pada link http://bit.ly/GACappform, batas waktu sampai dengan 6 Maret 2016.” kata Adela, Ketua Green Amplifier Camp 2017.

Kegiatan ini didukung oleh Amcor Untan, YSEALI, The Mansfield Center, University of Montana, dan U.S. Embassy. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi http://bit.ly/GAC2017blog dan FB page @greenamplifier. (*)