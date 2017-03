Ahok Posting Foto Salaman dengan Raja Arab Saudi! Netizen: Masyaallah

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat momentum istimewa saat turut serta dalam rombongan Presiden RI Joko Widodo, menyambut Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (1/3/2017) siang tadi.

Sama halnya dengan Presiden Jokowi dan rombongan lainnya, Ahok pun berkesempatan bersalaman dengan Raja Arab Saudi itu.

Kesempatan langka ini langsung diabadikan dan di-upload di akun instagram @basukibtp.

"Mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Raja Salman bin AbdulAziz al-Saud yang baru saja mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta. Semoga membawa kebaikan untuk hubungan kedua negara," tulis akun @basukibtp.

Ucapan ini pun mendapat komentar dari netizen:

@irma_elnashwa: Hebat pa @basukibtp dampingi pa presiden ketemu Raja salman

@dheamz.jovial: Difoto ini tertulis kalimat doa, trlepas anda pendukung ataupun anti @basukibtp . bukankh lebih baik jka doa ini dsemogakan. Tp trnyata masih banyak aja manusia Sok Suci yang kadang gx sadar sama kekurangan dan kemampuannya sendiri.

@w_darmawan04: Pasti ada yang iri tuh pak,

@cantika040483: Mashaallah

@sayna_1508: Pokok'y the best for u pak @basukibtp

@srokayaah17: Aduuuuuhh,,kalo dekat aja aku cium tangan sama raja arab salman bin abdulaziz al-saud