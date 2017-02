Kata Peneliti, Usia 26 Tahun adalah Saat Tepat Menikah

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Umur seseorang ketika menikah sering kali dijadikan bahan perdebatan.

Di Indonesia sendiri, usia wajar menikah berbeda untuk satu daerah dengan daerah lain.

Sebagian penduduk Jakarta mungkin menganggap usia 30 sebagai usia wajar menikah.

Namun di beberapa daerah pelosok, sudah banyak remaja usia belasan yang memutuskan untuk terikat pernikahan.

Dilansir dari Independent.co.uk, usia tepat untuk menikah seseorang bisa dihitung dengan "Aturan 37 persen".

Baca: Menikah Bisa Menaikkan Berat Badan Bagi Wanita Lho

Menurut jurnalis Brian Christian dan ilmuwan kognitif Tom Griffiths, rekan penulis buku Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, aturan tersebut bisa membantu kamu menghemat waktu dalam mencari pasangan ideal.

Dalam aturan tersebut ternyata usia 26 dianggap usia yang paling tepat untuk menikah.

Pada usia ini kamu sudah memiliki kemampuan untuk memutuskan beberpa pilihan dalam waktu singkat, semisal pekerjaan, memilih tempat tinggal ataupun pasangan hidup.