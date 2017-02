Ini Harga Honda CRF 250 Rally, Sudah Bisa Dipesan Lho

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda tak berapa lama lagi bakal resmi tawarkan sepeda motor trail anyarnya, Honda CFR 250 RALLY ke pasaran. Seri anyar yang konon mengusung DNA motor rally Dakkar Honda, Honda CFR 450 RALLY ini, sudah dapat dipesan oleh konsumen.

"Untuk pemesanan bisa langsung ke web kami di www. Astra-honda.com/crf250rally/indent," ujar Marketing Promosi Astra Motor Pontianak, Prastya Agusta, Selasa (28/02/2017).

Lewat situs web tersebut, katanya, konsumen sudah bisa lakukan proses pemesanan lewat mekanisme indent. Informasi lengkap terkait prosesnyapun juga tersedia di website tersebut.

Namun, konsumen yang ingin mendapatkan informasi yang lebih interaktif, katanya, dapat pula datangi langsung ke wing diler Astra Motor.

"Atau bisa juga datang langsung ke Wing Dealer Honda Kalimantan Barat, Astra Motor Pattimura Pontianak," katanya melanjutkan.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, sejauh ini, warna yang diusung Honda CFR 250 RALLY adalah Extreme Red. "Itu warna yang dibawa pada Februari 2017 ini. Harganya dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) di DKI Jakarta sekitar Rp 64.590.000,- per unitnya," pungkasnya.