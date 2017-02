APKASINDO: Harga TBS Sawit Petani Mandiri Masih Rendah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Landak, Klemen Apui mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para pengusaha kelapa sawit Landak dan Komisi B DPRD Landak dalam rangka memperjuangkan harga TBS sawit.

Dimana selama ini harga yang dibeli oleh pabrik kelapa sawit yang di Landak bervariasi, karena antara satu pabrik dengan pabrik lain atau pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain tidak mempedomani harga yang ditetapkan tim di Provinsi.

"Artinya masing-masing pabrik menentukan harganya sendiri, jadi tidak berpedoman dengan harga yang ditetapkan oleh Provinsi. Kecuali PTPN 13 terhadap petaninya, harga TBS berdasarkan tahun tanam. Artinya berpeoman dengan harga yang ditetapkan Disbun Provinsi," ujar Klemen pada Selasa (28/2/2017).

Lanjutnya lagi, tetapi untuk pekebun-pekebun lain atau pekebun-pekebun mitra itu untuk harga TBS di bawah harga yang ditentukan oleh tim penetapan harga TBS di Provinsi.

Baca: Oknum PNS Dinas Pertanian Landak Ditetapkan Tersangka Kasus Cetak Sawah

"Sementara harga di Kementan itu tidak mengenal jenis petani kelapa sawit, jadi hanya menyebut pekebun kelapa sawit," katanya.

Sehingga yang di luar petani misalnya plasma atau KKPA itu mengadakan kerja sama kemitraan, tetapi dalam ketentuan tidak ada perbedaan antara petani yang dibina oleh PTPN 13 atau pun yang di luar PTPN 13. "Artinya seluruh petani kelapa sawit dianggap sama kedudukannya," tambahnya.

Maka seharusnya TBS dibeli berdasarkan tahun tanam, itu ketentuannya yang disepakati oleh pengusaha kelapa sawit yang ada di Kalbar. Dimana setiap dua minggu diadakan rapat di kantor Disbun Provinsi. "Fakta di lapangan banyak perusahaan membeda-bedakan dengan petani mandiri, dan itu yang terjadi," ungkapnya.

Dimana petani kelapa sawit mandiri itu di anak tirikan, dengan alasan untuk TBS rendemennya dianggap kurang. Untuk saat ini saja harga TBS jika tergantung harga tanam, untuk yang 25 tahun ke atas Rp 1900 an harga tertinggi. Sementara yang 10-20 tahun itu Rp 2000 an lebih per kilo.

"Kalau untuk petani di PTPN 13 berlaku harga itu, tapi untuk petani di luar KKPA atau petani mandiri harganya lebih murah dan selisih Rp 200 an per kilo. Jadi untuk petani mandiri sekarang atau yang biasa di sebut pihak ke tiga sekitar Rp 1.600an," jelasnya.

Dengan demikian banyak yang tidak berpedoman terhadap harga Provinsi. Karena harga oleh tim Provinsi tidak berlaku untuk petani mandiri. Semestinya dengan adanya Pergub, Kementan, dan Perbup yang menentukan harga untuk Provinsi Kalbar mesti diikuti.

"Menurut kami di Apkasindo, suka tidak suka seluruh pabrik yang ada harus berpedoman dengan harga tersebut. Kalau tidak ya untuk apa SK Gubernur tersebut tentang penetapan harga TBS, dan ini sudah beberapa kali kita rapat dengan DPRD dengan mengundang mereka. Tetapi fakta di lapangan tetap saja tidak mempedomani," pungkasnya.