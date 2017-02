Zootopia Rebut Film Animasi Terbaik Oscar 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Film Zootopia merebut Piala Oscar untuk film animasi terbaik pada perhelatan Academy Awards ke-89 di Dolby Theater, Hollywood, California, Minggu (26/2/2017). Acara ini dipandu oleh Jimmy Kimmel.

Film ini bersaing dengan Kubo and the Two Strings (Travis Knight-Arianne Sutner), Moana (John Musker-Ron Clements-Osnat Shurer), My Life as a Zucchini (Claude Barras-Max Karli), dan The Red Turtle (Michael Dudok De Wit-Tashio Suzuki).

Zootopia berkisah tentang Judy Hopps, seekor kelinci yang baru menjadi polisi di Zootopia. Kota itu dihuni 64 spesies mamalia.

Ketika menyelidiki kasus orang hilang, Judy berpasangan dengan rubah bernama Nick Wilde.

Beberapa bintang yang mengisi suara pada film animasi ini adalah Ginnifer Goodwin, Idris Elba, Jason Bateman, Octavia Spencer, dan Shakira.