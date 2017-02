Sempat Salah Sebut Pemenang, 'Moonlight' Dinobatkan Film Terbaik Oscar 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Dua artis peran kawakan, Faye Dunaway dan Warren Beatty, didapuk untuk mengumumkan Best Picture pada perhelatan ke-89 Academy Awards yang diselenggarakan di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (26/2/2017).

"And the Academy Awards for Best Picture goes to La La Land ," kata Beatty setelah membaca nama yang tertera ada amplop.

Maka, tim La La Land pun naik ke panggung. Para produsernya bergantian memberi sambutan.

Tiba-tiba salah seorang di antaranya membuat pernyataan mengejutkan, ia mengatakan Moonlight adalah film terbaik.

Kejadian itu membuat terkejut semua orang yang hadir di Dolby Theatre. Sampai akhirnya pembawa acara Jimmy Kimmel dan Warren Beatty mengambil alih mikrofon dan menjelaskan yang terjadi.

Menurut Beatty, ketika membuka amplop, ia membaca nama Emma Stone dan La La Land. "Karena itu, saya diam," ujar dia.

Belum jelas apa yang terjadi sebenarnya. Namun, panggung kemudian diisi oleh para bintang, sutradara, dan produser Moonlight.

Dengan kemenangan itu, Moonlight mengalahkan delapan pesaingnya, yakni Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, dan Manchester by the Sea.

