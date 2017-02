Mayoritas Generasi Milenial Belum Miliki Rumah, Ini Penyebabnya Menurut Hasil Survei

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Generasi milienial sebagian besar sulit untuk beli rumah. Menuruh hasil riset 8.500 generasi milenial hanya 17 persen yang mampu beli rumah atau KPR untuk di wilayah Jakarta.

Generasi milinial, generasi 1981-1994 lebih mengedepankan gaya hidup ketimbang untuk masya depan, seperti untuk membeli rumah. Di antanya santai di mal, shoping, dan untuk kebutuhan gata hidup lainnya.

Belum lagi gaji yang menjadi penyebabnya. Dari hasil survei rata-rata mereka (generasi milineal) memiliki gaji Rp 6,1 juta per bulan ada juga yang sudah bergaji Rp 8,9 juta per bulannya. Sedangkan untuk memiliki rumah dengan harga Rp 300 an juta di Jakarta sudah mulai sulit.

Sementara untuk bisa kredit rumah dengan harga Rp 300 juga, harus memiliki gaji berkisar Rp 7,1 juta.

Berikut penuturan generasi milenial yang terangkum dalam video di atas.