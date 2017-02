Film The Jungle Book Dinobatkan Sebagai Visual Efek Terbaik Oscar 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Film produksi Disney, The Jungle Book, memenangi Academy Award untuk kategori Visual Effects terbaik.

Pengumuman ini dilangsungkan di Dolby Theater, Hollywood, California, Minggu (26/2/2017).

The Jungle Book dinyatakan unggul atas film Disney lainnya, yakni Rogue One: A Star Wars Story dan Doctor Strange. Mowgli juga berhasil menyingkirkan Deepwater Horizon dan Kubo and the Two Strings.

Ini menjadi Piala Oscar ke-3 untuk supervisi visual efek veteran Rob Legato, yang dulu meraih penghargaan untuk Hugo dan Titanic.