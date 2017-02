Soal Tribun Try Out 90 Persen Terjawab Sisanya Ragu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Try Out Bersama Primagama yang digelar di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam, Minggu (26/2/2017) pagi.

Satu diantara peserta Try Out, Aditia Putra mengakui Soal test Try Out SBMPTN lumayan sulit.

"Soal test Try Out tadi lumayan sulit bang, ya kira-kira dari 100% hanya 90% terjawab yakin dan sisanya terjawab ragu-ragu penuh dengan tanda tanya," jelasnya.

Siswa SMAN 2 ini mengetahui info Try Out dari tempat lesnya.

"Saya dapat info Try Out ini dari tempat les yang ikut menyelenggarakan Try Out ini ya Primagama," ujarnya.

Ia juga menambahkan, " Alasan saya ikut Try Out ini supaya nanti kedepannya saat ujian SBMPTN ndak terkejut akan suasana ujian tersebut. Jadi tuh udah mengenal suasananya atas gambaran soal-soal testnya," tambahnya.

Aditia juga berencana ketika lulus SMA nanti akan mengambil kuliah di ugm dengan jurusan ilmu pemerintahan dan politik.(ata)