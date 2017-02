Primagama Apresiasi Kerjasama dengan Tribun Pontianak

Sejumlah pelajar peserta Tribun Try Out bersama Primagama memadati halaman Kantor Tribun Pontianak Minggu (26/2/2017) pagi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menurut Kepala Cabang Primagama Tanjung Raya Pontianak Abdul Haris mengungkapkan, pada umumnya soal-soal Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) lebih sulit, dibanding dengan soal Ujian Nasional (UN).

"Jadi memang siswa butuh latihan khusus," katanya disela Try Out bersama di Kantor Tribun Pontianak Minggu (26/2/2017).

Dikatakannya Try Out semacam ini memang rutin dilaksanakan. Namun lokasi pelaksanaan Try Out di Kantor Tribun Pontianak merupakan hal baru dan pertama digelar Primagama di Pontianak.

"Alhamdulillah sangat membantu sekali Siswa juga dapat menambah wawasan tentang media. Jadi ada proses pembelajaran. Mudah-mudahan terus berlanjut dan sama-sama memberikan manfaat," ujarnya.

Try Out bersama ini lanjutnya menjadi rangkaian dalam peringatan HUT Primagama ke 35.

Kegiatan dihelat di dua tempat yakni Kantor Tribun Pontianak dan BSI Pontianak. Panitia juga membagikan Aneka doorprize.