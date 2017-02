Peserta Try Out Tampak Santai Jawab Soal SBMPTN

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Try Out bersama Primagama digelar di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya, Minggu (26/2/2017) berlangsung dari pukul 08.00 - 12.00 WIB.

Dalam video tersebut peserta Tribun Try Out Bersama Primagama tampak santai mengerjakan soal.

Dapat dilihat saking santainya peserta ada yang bermain handphone dan ada juga yang bercanda tawa.

Berikut video suasana peserta Tribun Try Out Bersama Primagama yang mengerjakan soal Try Out SBMPTN.