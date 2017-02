Ikut Try Out Agar Bisa Rasakan Suasana SNMPTN

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Try Out bersama Primagama berlangsung di Kantor Tribun Pontianak Jalan Sungai Raya Dalam

Peserta ujian yang datang pertama kali yakni dua orang siswa dari SMAN 6 pontianak yakni Musa dan Billy.

Musa mengatakan info Try Out didapat dari temannya, Billy.

"Saya dapat info dari teman saye nih, Billy. Ndak tau dia dapat darimana. Alasan ikut Try Out ini biar lebih dulu merasakan suasana ujian SBMPTN agar nanti tidak merasa tegang saat ujian yang sebenarnya," tambah Musa.

Billy mengatakan mendapatkan info Try Out di mading sekolah.

"Saya dapat info tentang Try Out ini di mading sekolah, kemudian memberi tahu teman saya tentang Try Out ini," ujarnya.

Ia menambahkan,"Alasan ikut Try Out ini sebagai latihan aja sih. Jadi kedepannya udah tahu model soalnya," tambah Billy.

Musa tinggal di kawasan Jalan Panglima Aim, sedangkan Billy tinggal di Kawasan Perum 3.

"Kami pergi bersama karena dengan tujuan yang sama dan tempat tinggal Musa pun searah dengan tujuannya. Jadi tadi tuh lewat jembatan Kapuas 1," ujar Billy.

"Alasan datang awal nih, mungkin sudah terbiasa ya dan juga karena Pontianak ini semakin ramai jumlah kendaraannya, jadi saya perginya awal untuk menghindari kemacetan," pungkas Musa.