Dengan Try Out, Siswa Diharapkan Bisa Mengerti Gambaran Model Soal SBMPTN

280 peserta Tribun Try Out Bersama Primagama yang digelar di kampus BSI Pontianak (istimewa)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Try Out bersama Primagama digelar di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) No 18 A, Minggu (26/2/2017) berlangsung dari pukul 08.00 -14.00 WIB.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Cabang Primagama BLKI, Samsul menjelaskan tujuan diselenggaranya Try Out SBMPTN.

"Tujuan diselenggarakannya Try Out yakni Memberikan gambaran kepada siswa model soal, bobot materi, dan model penilaian tes SBMPTN, selain itu juga menyiapkan psikologi dan kemampuan teknis siswa menghadapi tes SBMPTN, dan memberikan gambaran kemampuan siswa dalam mengikuti tes smbptn sesungguhnya," ujarnya via WhatsApp saat dihubungi tim tribun.

Adapun yang diharapkan Ketua Panitia Penyelenggara Pasca try out sbmptn.

"Pasca penyelenggaraan Try Out ini anak diharapkan mempunyai gambaran model soal, model materi, model penilaian SBMPTN dan gambaran tingkat kemampuan awal anak dalam menghadapi tes SBMPTN sesungguhnya," jelasnya.(ata)