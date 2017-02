Ada 280 Peserta Yang Ikut Try Out SBMPTN di BSI Pontianak

Sebanyak 280 peserta Try Out yang digelar di Kampus BSI Pontianak.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tribun Try Out bersama Primagama digelar di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) No 18 A, Minggu (26/2/2017) berlangsung dari pukul 08.00 -14.00 WIB.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Kepala Cabang Primagama BLKI, Samsul mengatakan Test Try Out dibagi menjadi tiga sesi.

"Ada tiga sesi dalam Test Try Out SBMPTN ini yakni Sesi pertama kemampuan sainstek, Sesi kedua kemampuan potensi akademik dan Sesi ketiga kemampuan soshum," ujarnya.

"Bagi mereka (peserta) yang ambil jurusan/prodi IPA maka wajib mengikuti Sesi 1 dan Sesi 2, Bagi mereka yang ambil jurusan/prodi IPS maka wajib mengikuti Sesi 2 dan Sesi 3, Bagi adik2 yang ambil jurusan/prodi ipc maka wajib mengikuti Sesi 1 kemudian lanjut Sesi 2 dan lanjut Sesi 3," pungkas Samsul.

Sesi 1 dimuali jam 08.00 s.d 10.00

Sesi 2 dimuali jam 10.00 s.d 12.00

Sesi 3 dimuali jam 12.00 s.d 14.00

Ia juga menambahkan, "Total peserta yalni sebanyak 280 peserta yang terdiri dari 150 peserta IPA, 120 peserta IPS dan 10 peserta IPC," tambahnya.