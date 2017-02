Apindo Imbau Pengusaha Jalankan Kewajiban

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia, Anthony Hilman mengatakan sesuai dengan Undang-undang tentang jaminan sosial dua jaminan dasar harus di cover oleh pengusaha. Untuk itu, ia menghimbau pengusaha yang belum menjalankan kewajiban, merealisasinya terutama program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

"Saya kira dari sisi hukum ini sudah merupakan kewajiban. Penegakan hukum saya lihat masih menjadi masalah, menurut hemat saya perusahaan terutama sektor formal tidak bisa menghindar dari kewajiban ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, kita harus memilah juga kondisi dunia usaha yang tidak mampu. Sehingga bisa dilihat dari sisi mana tidak mampunya karena tidak ada ruang untuk mengelak,"ujar Anthony pada Kamis (23/2/2017).

Adapun program kesehatan dan ketenagakerjaan, Anthony menjelaskan beberapa diantaranya iuran dibayar bersama oleh Tenaga Kerja (TK) dan perusahaan. BPJS Kesehatan programnya yaitu jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mencakup beberapa program diantaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun.

Untuk program JKK dan JKM ia mengatakan premi ditanggung perusahaan. Sedangkan untuk JHT dan Jaminan Pensiun preminya dibayar oleh TK dan perusahaan. "Kalau kita pertumbuhan usaha kita tergantung produktivitas kerja sedangkan TK perlu perlindungan dasar. Oleh karena itu semua perusahaan harus melaksanakan kewajiban jaminan sosial kepada TK karena wajib berdasarkan peraturan pemerintah bahkan ada pidananya jika tidak dilaksanakan,"tuturnya.

Meski demikian ia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang baik kepada perusahaan-perusahaan agar memahami kewajibannya. Pemerintah kata Anthony juga perlu mendorong hal-hal yang meningkatkan pertumbuhan dunia usaha dan produktivitas TK jangan sepenuhnya diserahkan kepada dunia usaha.

"Pemerintah juga harus berkontribusi bagaimana meningkatkan produktivitas kerja TK. Bisa dengan memberikan pelatihan keterampilan, aktifkan balai pelatihan. Sehingga TK siap pakai dan dunia usaha juga mengalami pertumbuhan yang baik dengan demikian pendapatan juga meningkat dan memberikan kesejahteraan kepada TK,"ujarnya.

