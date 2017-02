Stand Up Comedy Pontianak Jaring Penerus

Personel Stand Up Comedy Pontianak ini berkunjung ke Tribun Pontianak dan sempat ngobrol-ngobrol live di fanpage Tribun Pontianak Interaktif, Rabu (22/2/2017) sore.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siapa yang tak kenal komunitas Stand Up Comedy. Komunitas ini juga merambah Pontianak. Teman-teman Stand Up Comedy Pontianak ini berkunjung ke Tribun Pontianak dan sempat ngobrol-ngobrol live di fanpage Tribun Pontianak Interaktif, Rabu (22/2/2017) sore.

Ada Ilham, Haris, Paulus, Tegar dan juga Syarifudin. Mereka pun ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Stand Up Attack yang merupakan kompetisi yang pakai sistem eliminasi.

Ketua Stand Up Comedy Pontianak, Ilham mengatakan kegiatan ini akan digelar pada Jumat (24/2/2017) mendatang. Buat kamu yang malu untuk tampil, pas banget nih datang di acara ini. Karena kamu bakal ketemu orang-orang dibalik stand up comedy Pontianak dan sharing dengan mereka. Seru kan.

"Jadi ini kompetisi tiap minggu seperti open mic, sekarang sudah 20 lebih yang daftar, targetnya 30 komik. Kita juga buka selebar-lebarnya bagi siapapun yang mau daftar dan ikutan. Yang baru ini ada dokter juga," katanya.

Untuk kamu yang mau ikutan, cara gampang kok dan gratis pula. Tinggal daftar langsung ke twitter dan akun instagram @standupptk lewat dm. Kamu juga bisa datang langsung ke Cafe Sentul jalan MT Haryono Pontianak, setiap selasa.

"Kalau minggu ini, di hari Jumat itu istilahnya pretest lah ya, sekedar open mic dan sharing. Pemenangnya nanti dapat uang, selain itu kan bisa dapat ilmu dan dapat teman juga," terangnya.

Selain Stand Up Attack, akan ada pula kegiatan rutin dan menarik yang digelar oleh Stand Up Comedy Pontianak seperti Stand Up Night dimana akan mengundang komik dari luar.

"Harapannya dengan adanya acara ini Stand Up Pontianak punya penerus dan generasi baru kedepannya," tukasnya.