Buat Wanita, Kerja Shift Bisa Turunkan Kesuburan Lho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Wanita yang sehari-harinya beraktivitas fisik berat, akan mengalami penurunan kesuburan, demikian menurut penelitian oleh Harvard T .H. Chan School of Public Health.

Bekerja di luar jadwal normal jam kantor siang hari juga dapat menurunkan kemampuan wanita untuk hamil.

Dalam penelitian ini, Lidia Minguez-Alarcón dari Departemen Kesehatan Lingkungan di T.H. Chan School of Public Health di Boston, MA, yang juga adalah penulis utama penelitian, bekerjasama dengan Audrey Gaskins, peneliti dari Department of Nutrition dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Studi ini dipublikasikan dalam Occupational and Environmental Medicine.

"Studi kami menunjukkan, bahwa wanita yang sedang merencanakan kehamilan harus menyadari dampak negatif kerja shift dan angkat berat pada kesehatan reproduksi mereka," kata Minguez-Alarcón.

Studi sebelumnya menemukan hubungan antara faktor-faktor pekerjaan dengan kesuburan. Namun, studi tersebut tidak mengukur biomarker kesuburan seperti fungsi ovarium dan tingkat hormon reproduksi.

Para peneliti mengatakan, bahwa studi baru ini adalah salah satu yang pertama yang menilai apakah faktor tempat kerja mempengaruhi kapasitas biologis wanita untuk memiliki bayi.

Penelitian baru difokuskan pada wanita yang menjalani terapi kesuburan. Hal ini memungkinkan para peneliti mengukur biomarker kesuburan yang tidak dapat diukur pada wanita yang sedang berusaha untuk hamil secara alami.

Minguez-Alarcón dan koleganya menguji indikator "cadangan ovarium" di 473 wanita yang menjalani pengobatan infertilitas di Massachusetts General Hospital.

Cadangan ovarium adalah jumlah telur yang tersisa dan tingkat follicle stimulating hormone (FSH) yang naik sejalan dengan penambahan usia dan penurunan kesuburan.

Selain itu, tim mengamati "respon ovarium" pada 313 wanita yang telah menyelesaikan setidaknya satu siklus IVF. Respon ovarium adalah jumlah telur yang matang dan mampu berkembang menjadi embrio yang sehat.