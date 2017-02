Hut TNI ke-71, Personel Lanud Supadio Gelar Sejumlah Pertandingan

Citizen Reporter

Kepala Penerangan Lanud Supadio, Mayor Sus Filfadri S Sos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID. KUBU RAYA - Menyambut peringatan HUT ke-71 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU Supadio menggelar sejumlah pertandingan olahraga. Pertandingan yang diperlombakan tersebut meliputi Sepak Bola, Bulu Tangkis, Futsal dan Tenis Lapangan.

Khusus Tenis Lapangan dan Futsal, memperebutkan tropy Danlanud Supadio yang diikuti oleh sejumlah instansi Pemda Kalbar, pelajar maupun masyarakat umum. Untuk Sepakbola dan Bulu Tangkis dilombakan antar satuan jajaran Lanud Supadio.

Ketua panitia peringatan HUT ke-71 TNI AU di Lanud Supadio, Kolonel Adm Mukhtar Bakhrong, mengatakan bahwa, pelaksanaan perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan jalinan silaturahim sekaligus melihat sejauhmana pencapaian pembinaan prestasi olahraga di Lanud Supadio.

“Pertandingan olahraga dalam rangka menyambut HUT ke-71 TNI AU ini diharapkan meningkatkan jalinan silaturahmi, baik antar satuan jajaran Lanud maupun dengan masyarakat umum. Melalui perlombaan ini, kita akan menilai sejauhmana pembinaan personel Lanud Supadio khususnya pembinaan prestasi dalam bidang olahraga yang telah kita laksanakan selama ini. Selain itu kita juga menyelenggarakan turnament Futsal yang diikuti oleh pelajar, instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat umum yang digelar di GOR Pangsuma, kota Pontianak,” kata Mukhtar Bakhrong.

Ketua Panitia juga menghimbau masyarakat umum untuk turut memeriahkan maupun menyaksikan pertandingan yang digelar oleh Lanud Supadio ini. “Kepada masyarakat kami mangajak untuk turut meramaikan pertandingan ini sehingga kebersamaan warga Lanud dengan masyarakat umum terus terpelihara dan semakin meningkat lagi,” pungkas Kolonel Bakhrong.

