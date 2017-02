500 Pelajar Bakal Ikuti Tribun Try Out Bersama Primagama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK -Sebanyak 500 pelajar SMA dan SMK akan ambil bagian dalam try out bersama, yang digelar bimbingan belajar Primagama pada Minggu (26/2/2017) mendatang.

Kegiatan ini mengambil tema Tribun Try Out Bersama Primagama, dan akan dilangsungkan kan di dua tempat, yakni kantor Tribun Pontianak Jl Sungai Raya Dalam Kubu Raya. Dan Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Pontianak.

Acara dimulai pukul 07.30 WIB.

Manager Cabang Primagama Pontianak, Widodo mengungkapkan try out dilakukan serempak seluruh cabang Primagama di Indonesia, dengan total peserta 35 ribu.

"Sekarang peserta sudah hampir terpenuhi. Pontianak ada 500 peserta,"Katanya kepada Tribun Selasa (21/2).

Try Out kali ini menurutnya memang sedikit berbeda. Sebab try out biasanya dilakukan untuk ujian nasional untuk kelulusan. Namun kali ini adalah uji soal untuk masuk ke perguruan tinggi.

Tujuanya Primagama, berharap agar lulusan Kalbar bisa bersaing dengan pelajar di Jawa maupun Sumatera. Kemudian try out ini memberikan memberikan pengalaman, kepada mereka soal tantangan dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi.

"Biar ada gambaran, sebab soalnya tentu beda dengan Ujian Nasional," Jelasnya.

Pihaknya akan menerapkan dua metode ujian yakni berbasis komputer dan manual. Atau menggunakan kertas. Try out bersama ini , didukung beberapa sponsor. Panitia juga menyediakan hadiah total Rp 10 juta dan aneka doorprize.