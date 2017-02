Begini Serunya Aksi Para Off Roader Mengarungi Desa Peniraman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Mobil Off Road melaju dengan berkecepatan tinggi dan terbalik hingga terjatuh dalam air warnai dalam kegiatan latihan bersama Indonesia Off Road Federation (IOF) Kalbar 2017 di Desa Peniraman pada Sabtu (18/2/2017).

Mobil yang memiliki tenaga besar ‎latihan resmi jelang kejuaraan nasional atau nasional competition nanti yang akan digelar Kalbar dan kegiatan Latihan Bersama di di lakukan di areal kawasan lokasi pertambangan tanah merah dan batu ini juga di dukung Balayon Kavaleri (Yonkav) 12 Beruang Cakti.

Meski hanya sekedar latihan, namun jeritan dari mesin yang bertenaga besar dan keunikan bentuk kendaraan serta aksi para off roader ini menarik perhatian masyarakat sekitar kecamatan Sui Pinyuh ‎ketika aksi mobil berkecepatan tinggi ini saat melintasi SCS yang sengaja di buat jalur menantang.

Sejumlah off roader dari Kota Pontianak, Mempawah, Singkawang dan Landak hadir, serta beberapa dari komunitas mobil seperti klub Suzuki Katana Indonesia (SKIN) Pontianak, VES Pontianak, Asia Perkasa Club, Macan Kota dan komunitas lainnya juga turut serta dalam ajang yang di gelar dalam satu harian penuh ini.

Beberapa off roader Kalbar yang pernah menjadi jawara dalam berkompetisi open tournament dan kejurda turut hadir dalam latihan bersama ini seperi Mario Vicardo Raza, Munir Putra yang juga Ketua Pengcab IOF Kab Mempawah, Cicing Off Roader asal Landak serta para off roader dari Pengcab IOF kota Pontianak.

Asia Perkasa 4X4 selaku organizer pelaksana dalam kegiatan latihan bersama ini membuat 8 tempat Spesial Competition Stage (SCS) ‎yang di sediakan untuk para off roader dalam mengasah skill individu.

Mario Vicardo Raza Project Director Asia Perkasa 4X4 yang juga pengurus Pengda IOF Kalbar ini menuturkan pihaknya mengelar kegiatan ini sebagai ajang mengasah skill para off roader.

"Selain mengasah skill, Latihan ini juga menjadi ajang sharing dan silahturahmi dari para off roader seniour, off roader junior dan off roader pemula,"katanya.

Lanjutnya, tak hanya itu latihan bersama ini memotivasi untuk para off roader dalam kedisiplinan dan mengutamakan safety ridding dalam mengikuti kompetisi.

Kemudian Off Roader Kalbar ini juga mengatakan latihan bersama ini tak hanya kali ini di laksanakan, akan tetapi juga akan menjadi agenda rutin IOF Kalbar dengan bekerjasama Pengcab IOF kabupaten kota se-Kalbar serta bekerjasama dengan lembaga institusi lainnya seperti kali ini latihan bersama di dukung oleh Yonkav 12 Beruang Cakti.