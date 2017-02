Suzuki Luncurkan New Carry Pick Up

Jajaran Manajemen Suzuki Daya Motor dan Suzuki Indomobil Sales dalam sesi prescon Launching New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki Daya Motor Pontianak, Sabtu (18/02/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Suzuki, boleh dikata cukup punya nama besar di kategori kendaraan komersil, khususnya kendaraan angkutan. Terutama untuk kelas mobil Pick Up.

Pada quarter pertama 2017 ini, Suzuki perkenalkan kepada publik Line Up terbarunya. Membawa sejumlah penyegaran, Pick Up anyar inipum dinamai New Carry Pick Up.

"Kualitas produk kami (di kelas pikap-red) sudah terbukti sejak 40 tahun belakanan," ujar Territory Sales Manager Suzuki Indomobil Sales, Ichwan Ronaldo, dalam sesi konferensi pers peluncuran Suzuki New Carry Pick Up, di Showroom Suzuki Daya Motor Pontianak, Minggu (18/2/2017).

Ichwan menuturkan, produk anyar ini, platfom utamanya masih sama, yakni Suzuki Carry Futura. Namun, dirinya memastikan pikap Suzuki terbaru ini, dibekali sejumlah hal baru yang lebih segar.

Beberapa di antaranya yakni adanya front Under guard baru. "Jika dibawa ke lokasi yang agak offroad, dia (mobil) bisa lebih terlindungi," katanya menjelaskan.

Selain itu, tampilan depan juga bawa sedikit perubahan. Hal ini setelah Suzuki memutuskan memasukkan Front Grille baru pada muka mobil.

Pada bagian bak, juga dihias dengan stiker motif baru. Selain itu, juga dibekali dengan cylinder key pada dua sisi pintu, dan Door trim dan seat dengan warna baru.

Pilihan warna body Pikap kini juga lebih bervariasi dengan penambahan warna baru.

"Sekarang kami tambahkan warna silver dari yang sebelumnya hanya hitam dan putih," tuturnya.

Daya setir, menurutnya, juga bakal lebih mencengkram. Hal ini tak lain hasil dari diaplikasikannya drift assist, sehingga kendali kemudi tak gampang oleng.

Mesinpun menurutnya juga diberikan sedikit perubahan.

"Mesinnya kini lebih irit, dengan 78 PS," katanya melanjutkan.

Ia mengatakan, Suzuki New Carry Pikap ini, ditawarkan dalam dua varian. Yakni tipe flat deck dan wide deck.

"Wide Deck itu kapasitasnya terbilang besar, bisa untuk mengangkut hingga enam motor. Harganya Rp 140.500.000,- per unitnya. Nah, kalau yang tipe flat deck harganya Rp 139.500.000,-," pungkasnya.