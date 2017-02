SAKsi Goes to School, Kenalkan Semangat Anti Korupsi Pada Pelajar

Pelajar saat diskusi film dalam kegiatan “SAKsi Goes to School” yang dihelat Sekolah Anti Korupsi (SAKsi) dengan mengusung tema “Generasi Muda Berintegritas untuk Indonesia Bebas dari Korupsi” di SMAN 1 Sungai Raya, Sabtu (18/2).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekolah Anti Korupsi (SAKsi) menggelar “SAKsi Goes to School” dengan mengusung tema “Generasi Muda Berintegritas untuk Indonesia Bebas dari Korupsi” di lima sekolah yang dipilih secara acak di Kota Pontianak dan sekitarnya. Sekolah yang telah di sambangi yakni SMAN 1 Sungai Raya.

Kepala Sekolah SAKsi, Sri Haryanti menerangkan Goes to School merupakan satu di antara agenda dari Program Kerja SAKsi angkatan pertama yang tergolong dalam program eksternal.

"Kegiatan ini ditujukan untuk pihak luar sebagai sasaran kegiatan disamping program internal SAKsi yang ditujukan untuk alumni

khususnya sebagai peningkatan kapasitas dan pengetahuan alumni," katanya kepada Tribun, Minggu (19/2/2017).

SAKsi Goes to School dilaksanakan selama setengah hari pada beberapa sekolah di Kota Pontianak dan sekitarnya dengan diisi oleh alumni dari Sekolah Anti Korupsi (SAKsi) angkatan pertama yang bekerjasama dengan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Kalimantan Barat dan beberapa pemateri lainnya sebagai narasumber.

Pada angenda tersebut diisi dengan berbagai materi terkait dengan antikorupsi sebagai pengenalan terhadap pelajar terkait bentuk atau model korupsi.

"Selain penyampaian materi dengan metode ceramah, nonton bareng film antikorupsi, siswa juga akan terlibat secara aktif dalam diskusi atau game terkait dengan isu korupsi," jelas Anti sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Anti menjelaskan, setelah selesai mengikuti rangkaian SAKsi Goes to School, pada akhir kegiatan akan dibentuk jaringan atau “komunitas pelajar antikorupsi” ditingkat sekolah.

Mereka kemudian akan dikirim sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan lainnya yang diadakan oleh SAKsi yaitu “Youth Camp on Anti-Corruption” sebagai tindak lanjut dari SAKsi Goes to School sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan pelajar terkait isu korupsi serta menyatukan jaringan antikorupsi ditingkat pelajar.