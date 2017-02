Poscar Sediakan 150 Vaksin Rabies Kucing

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pontianak Stray Cats Care (Poscar) mengadakan festival Kucing Kampung se-Kalbar yakni cat show dan cat fashion show, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017, di aula Wawako Jalan K.S Tubun Kota Pontianak.

Humas Poscar sekaligus Panitia penyelenggara, Icha mengatakan ada Vaksin Rabiesnya, terbatas hanya 150 kuota.

"Kucing yang belum divaksin juga boleh ikutan dan ada vaksin rabies gratis juga, terbatas hanya 150 kuota. Pendaftarannya Rp 60 ribu" Ujar Icha saat dihubungi tim Tribun via WhatsApp, Selasa (14/2/2017).

"Pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 17 Februari 2017," katanya.

Pendaftaran Bisa di lakukan di :

- Twins Petshop Jl. Urai bawadi no. 15

- Kimineko Petshop Jl. Kedah no. 137

- Nadine Petshop Jl. Sei. Jawi. Gg. Era baru ( belakang pasar ibu )

- Embol cat house Jl. Sultan Syahrir Gg. Rawasari 2 no. 80

Icha mengatakan tidak hanya cat show dan cat fasion show, ada juga lomba mewarnai tingkat PAUD/TK dan Sedkolah Dasar (kelas 1 sampai 3).

"Yang lain juga boleh ikutan lomba mewarnai dengan biaya pendaftaran Rp 30ribu," ujarnya.