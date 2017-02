Berlangsung Meriah, Turnamen Futsal Buana Cup Ditutup Kemenangan Yakuza FC

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sorak kegembiraan menggema dari tim pemenang dan penonton mengantarkan catatan membanggakan yang diraih tim-tim futsal Kalbar dalam gelaran open turnamen futsal buana cup 2017 se- Kalbar yang digelar di Desa Sungai Purun Kecil, Sabtu (18/2/2017) malam.

Akhirnya tim futsal Yakuza FC dari Desa Sungai Purun Kecil berhasil meraih gelar grand champion setelah berhasil mengalahkan IPC Sungai Pinyuh dengan skor 3-0 dalam grand final turnamen tersebut.

Maka dari itu, tim Yakuza FC berhasil meraih tropi kebanggaan dan sejumlah hadiah uang tunai, ditempat runner up disusul IPC Mempawah, juara III diraih Segedong FC dan juara IV diraih Polnep dari Kota Pontianak, sementara top skor diraih Arul dari Yakuza FC dengan koleksi 18 gol, the best player Adi dari Yakuza FC.

Kemudian pemain terbaik dari tim Polnep.

Penutupan open turnamen futsal buana cup 2017 berlangsung sejak Minggu 8 Januari lalu ini sangat meriah dihadiri ratusan masyarakat yang membludak saat menyaksikan penutupan acara yang berlangsung semarak ini.

Terlebih dalam penutupannya diisi dengan hiburan-hiburan bahkan kesenian yang ditampilkan oleh anak-anak, pemuda pemudi dari Desa Sungai Purun dengan beragam tarian hingga dihibur langsung oleh artis ibu kota Vera Borneo.