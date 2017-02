Luna Maya Posting Foto Bareng Pacar, Netizen Ada Yang Bilang Kurang Cocok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Luna Maya beberapa waktu lalu mengunggah sebuah foto di Instagramnya, Rabu (14/2/2017).

Pada momen valentine tersebut, ia mengunggah foto dirinya bersama sang kekasih, Reino Barack, melalui akun Instagramnya, @lunamaya.

"All tough we never celebrate valentines, but just wanna say thank you for the love ️ and support. And yess sometimes you can be so annoying hahaha FYI," tulis Luna mengiri foto itu.



instagram.com/lunamaya

Foto yang telah disukai 100 ribu akun pengguna Instagram ini menuai banyak komentar netizen.

Tidak hanya komentar bahagia yang menjadi perhatian, melainkan komentar netizen yang membandingkan sang kekasih dengan Azril Ibrahim atau Ariel, vokalis band Noah sekaligus mantan pacar Luna.

"Kok diliatnya serasa kurang cocok yah," tulis akun @putwahn.

"Segera segera ke pelaminan ya mbk @lunamaya," kata akun @mey_riyanti26.

"Walaupun aku berharap luna tu cocoknya sama aril,tapi itu hanya masa lalu...yah ....tapi ini pasangan ideal..." tambah akun @ninakaraina.

Tidak hanya itu, wanita kelahiran 26 Agustus 1983 ini kembali mengunggah foto bunga dan secarik surat.



instagram.com/lunamaya

Pada kolom komentar foto tersebut, ia menuliskan, "Lovely surprises thank you @reinobarack and Disney Indonesia."

Tampaknya, Luna mendapat hadiah spesial dari sang kekasih, Reino Barack.

Sama seperti foto sebelumya, netizen pun ramai mengomentari unggahan ini.

"Moga cepat nikah ye..." kata pemilik akun @casmitha_. (TribunWow.com/Woro Seto)