Film Journey to the West II, Kisah Perjalanan Seorang Biksu yang Mencari Kitab Suci

Journey To The West 2

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Journey to the West II adalah serial televisi Hong Kong yang diadaptasi dari novel yang berjudul sama.

Serial televisi ini diproduseri oleh TVB dan pertama kali ditayangkan oleh TVB Jade di Hong Kong dari Oktober hingga Desember 1998.

Serial televisi ini merupakan sekuel dari serial televisi tahun 1996 Journey to the West, yang juga diproduksi oleh TVB, di mana hanya memuat setengah dari separuh ceritanya.

Benny Chan mengambil alih peran Monkey King dari Dicky Cheung dalam Journey to the West II, di mana para pemeran asli lainnya Kwong Wah, Wayne Lai dan Evergreen Mak kembali berperan seperti serial sebelumnya.

Film Asia berjudul “Journey to the West 2” ini merupakan film yang bercerita tentang kisah seorang biksu yang memiliki misi perjalanan pergi ke barat untuk mencari kitab suci.

Bersama dengan ketiga orang muridnya, biksu Tang pergi dalam sebuah perjalanan menuju Barat.

Meski pada awalnya semua berjalan dengan baik, terdapat kerenggangan pada hubungan guru dan murid.

Akan tetapi, setelah melewati beberapa pertarungan dengan iblis, sang biksu dan murid-muridnya mulai memahami satu sama lain.

Pada akhirnya, mereka menyelesaikan perdebatan diantara mereka dan memulai petualangan baru sebagai tim pembasmi iblis.