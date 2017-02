Biaya Mengurus Paspor

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bun, mau tanya nih bagaimana dan syarat untuk mengurus paspor. Berapa biayanya dan berapa hari selesai, terimakasih.

Paspor Biasa Rp 300 Ribu

Persyaratan secara umum pembuatan paspor seluruh Indonesia sama. Membawa dokumen asli yang terdiri dari:

* KTP

* KK

* Akta Kelahiran jika tidak ada maka gunakan ijazah

* Akta nikah

Jadinya pembuatan paspor sekitar tiga hari setelah bersangkutan melakukan pembayaran di bank terdekat. Mengenai biaya, pada dasarnya semua biaya pembuatan paspor di seluruh Indonesia itu sama, tidak ada perbedaan. Ketentuan terkait biaya pembuatan paspor sudah diatur berdasarkan PP Nomor 45 tahun 2014, tentang Penerimaan Bukan Pajak, tarifnya sebagai berikut:

A. Paspor Biasa

1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI/orang Per Buku Rp 300.000.

2. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian Per Buku Rp 600.000

3. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Per Buku Rp 300.000

4. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI/orang Per Buku Rp 100.000

5. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian Per Buku Rp 200.000

6. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Per Buku Rp 100.000

7. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan Per Buku Rp 50.000

8. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih Per Buku Rp 100.000

9. Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik Per Orang Rp 55.000

B. Paspor Biasa Elektronis

1. e-Passport 48 Halaman untuk WNI perorangan Per Buku Rp 600.000

2 . e-Passport 48 Halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian Per Buku Rp 800.000

Demikian, semoga bermanfaat.

Prayitno

Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak