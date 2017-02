Mantan Ketua BEM Untan Buka Lembaga Beasiswa Uang Jajan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Direktur Beasiswa Uang Jajan, Prima Yuliantoro mengatakan Program Beasiswa Uang Jajan Kalimantan Barat dilaksanakan sejak tahun 2013, Setidaknya sebanyak 150 lebih siswa yang mengikuti Try Out setiap tahunnya menujukkan bahwa antusias pelajar dari tahun ketahun terus meningkat. Terakhir di tahun 2016 sebanyak 1.500 Peserta lebih dari berbagai daerah di Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Try Out di Auditorium Untan, Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan belajar yang tim berikan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Jadi beasiswa uang jajan ini hanyalah nama suatu program, karena asal muasalnya kita bergerak dari uang jajan, uang jajan dari relawan ataupun siswa kita sisihkan dan kumpulkan untuk agenda sosialisasi pendidikan dan try out pada SNMPTN”, ujarnya Jumat (17/02/2017).

Ia mengatakan dengan Motto 'Pejuang Pendidikan' Beasiswa Uang Jajan hadir sebagai solusi agar siswa yang kurang mampu dan berprestasi dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

“Sampailah dengan 2016 di bentuk menjadi lembaga, sudah terstruktur rapi, ada SK, rekening sampai dengan pada awal 2017 semua administrasi kita urus ulang, sudah izin dengan pemkot namun masih belum memiliki sekreteriat, sekreteriat sementara masih rumah pribadi, Jadi bentuknya lembaga bukan yayasan lebih seperti NJO, organisasi diluar pemerintahan namun programnya seperti pemerintah,” tambah Prima.

Mantan Ketua BEM Untan pada pertengahan 2016 Ia mencoba membuka di semua daerah di Kalbar, Ia juga bersyukur diikuti hampir 2000 peserta yang mengikuti try out untuk SNMPTN yang di laksanakan di auditorium Untan di hadiri oleh Rektor Untan dan Wali Kota Pontianak.

Pada tahun 2017 ini, Ia mengatakan ingin menyelenggarakan try out serentak di 14 Kabupaten Kota di Kalbar, namun menurutnya Ia masih akan koordinasi dengan Pemkot mengenai try out, karena pada bulan Maret murid masih sekolah dan pada bulan April murid akan Ujian Nasional.

“Pada tahun 2017 setelah try out, program pokoknya kita akan seleksi nilai sekitar 40 siswa dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, serta 10 siswa dari Kabupaten lainnya di Kalbar yang tergolong tidak mampu, mereka akan di wawancara dan di ambil datanya dan di seleksi lagi akan diberikan bimbel gratis selama satu bulan,” tuturnya.

“April sudah akan bimbel, karena try outnya Maret, usai itu baru akan kita daftarkan mereka mau masuk universitas yang mana, jadi kita ini memberikan fasilitas, beasiswa kami berbentuk program, Alhamdulillah alumni kita yang berkuliah dari bimbel ini sekitar 125 orang dan paling banyak berkuliah di Untan,” imbuhnya.