Komunitas Cawan Pontianak Diskusi Bahas Festival Cap Go Meh

Bien Chiang menerangkan Materi Tentang Cap Go Meh bersama pemateri, Chihyin Cheng (pojok kiri) dan moderator, Mira S.Lubis (tengah)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Acara Becakap yang diselenggarakan oleh Komunitas Cawan Pontianak berdiskusi tentang festival cap go meh, Jumat, (17/2/2017).

Diskusi berlangsung dari pukul 16.30 WIB hingga selesai. Bertempat di Canopy Center Jalan Purnama 2 Pontianak.

Pemateri diskusi yakni Bien Chiang dari Academia Sinica, Intitute of Ethnology, Taipei, Taiwan dan Chihyin Cheng, Master of Anthropology, Academia Sinica, Intitute of Ethnology, Taipei, Taiwan.

Baca: Cap Go Meh Momentum Penguatan Semangat Bhinneka Tunggal Ika Masyarakat Sintang

Moderator diskusi yakni Dosen Perencanaan Wilayah Kota (Pwk) Untan, Mira S.Lubis.

Acara diskusi juga dihadiri oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi, Tim Urban Forest Pontianak, National Geographic Channel, Kreasi Sungai Putat dan Tim Komunitas Cawan.