BSI Pontianak Gelar Job Fair 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang ingin mencari pekerjaan, yuk Ikuti Job Fair 2017 BSI Pontianak yang digelar di Kampus BSI Pontianak, Jl Abdurrahman Saleh (BLKI) No 18 A, Sabtu (18/2/2017) pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

One Ticket get Three Events loh yaitu Job Fair, Entrepreneur Fair dan Talkshow Career. HTM untuk mahasiswa /Alumni BSI Rp 10 ribu dan umum Rp 25 ribu.

Tiket bisa langsung didapatkan di bagian admin kampus BSI Pontianak mulai Jumat (17/2/2017) atau on the spot saat acara berlangsung.

Job Fair BSI ini dihadiri oleh 24 Perusahaan yaitu PT.Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), PT.Ace Hardware Indonesia, PT.Indomarco Prismatama (Indomaret), PT.Asuransi Jiwasraya, Nakamura, PT.Infomedia Telkom, PT.Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), PT.BFI Finance Indonesia, PT.Paragon TI (Wardah), Orchardz Hotel Gajahmada, PT.Permodalan Nasional Madani (PNM), PT.Victory International Futures, PT.Bank Danamon Indonesia, PT.Sayap Mas Utama (Wings), PT.Oto Finance, PT.Tridaya Dimensi Indonesia, PT.Valdoink, PT.Hutchison 3 Indonesia, PT.Best Profit Futures, Aston Pontianak HCC, Neo Hotel, BNI Life, Bank Sinarmas, dan PT.Monex Investindo Futures.

Banyak kan, jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan persiapkan CV dan juga surat lamaran kamu sebanyak-banyaknya.