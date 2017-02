Pengamat Politik: Harus Siap Menang dan Siap Kalah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Sosial Politik Untan, Ngusmanto mengatakan usai pilkada yang ada di Kota Singkawang dan Kabupaten Landak seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kelompok-kelompok yang berkompetisi, serta kelompok yang berkompetisi tersebut harus siap menang dan siap kalah.

Jika kalah dan ribut-ribut itu bukan demokrasi, jika tidak puas bisa menggunakan jalur hukum jangan bertindak aneh-aneh agar menjadi pembelajaran kita semua.

Jangan malu untuk mengucapkan selamat kepada kelompok atau pasangan yang menang, harus mempunyai jiwa besar jadi dengan ucapan selamat dan tidak bermusuhan, usai pilkada masing-masing kelompok harus berpegangan tangan dan saling dukung, beri kesempatan kepada pemenang selama lima tahun kedepan, dan jika ada kesalahan silahkan di kritisi.

Dan apabila dalam masa kepemimpinan kelompok yang menang tidak bagus tunggu masa lima tahun kedepan.

Untuk bersatu kedepan para kelompok yang kalah harus menetramkan dan menyejukan pendukungnya, tetapi karena karena perbedaan perolehan suara cukup jauh di Pilkada Kota Singkawang dan Kabupaten Landak artinya ketidakpuasaan tidaklah terjadi.

Tapi untuk kelompok yang kalah tetap memberi masukan pelaksanaan boleh KPU, Bawaslu untuk kedepan, dan intinya harus siap dan kalah.

Untuk yang menang, harus menghormati, mengayomi dan merangkul yang kalah, jangan menjadi petugas partai harus menjadi pelayan bagi masyarakat dan membangun daerahnya.

Karena kebanyakan pemenang dibelakangnya ada motif tertentu, orang berjasa tanpa motif tidak ada.

Lasswell berpendapat, Who get what, when and How, Siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, Orang mau mendukung, Tetapi harus dapat imbalan.

Ini yang terjadi di negeri kita, para pemenang jangan hanya memperhatikan pendukungnya, namun harus semua di perhatikan, jika budaya ini di gunakan para pemimpin yang menang, maka negara kita pasti akan hebat.

Ngusmanto berharap kedepan siapapun yang menang harus di dukung dan di beri kesempatan untuk memimpin, tapi harus tetap mengkritisi hal-hal yang tidak pro rakyat dan mari kita bangun lewat pilkada 2017 agar menjadi pembelajaran ke depan dan membuat demokrasi Indonesia semakin dewasa.