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Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik

Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).

Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik - sman-1-mempawah-hilir_20170216_203728.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik - sman-1-mempawah-hilir_20170216_203822.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik - sman-1-mempawah-hilir_20170216_203909.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik - sman-1-mempawah-hilir_20170216_203918.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik - sman-1-mempawah-hilir_20170216_204006.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).

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Tags
SMAN I
Mempawah
Pelajar
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Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Rizky Zulham
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