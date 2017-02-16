Berita Foto
Foto-foto Pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir Berkostum Unik
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DHITA MUTIASARI
Sejumlah pelajar SMAN 1 Mempawah Hilir saat menggunakan costum player menampilkan karakter movie di SMAN 1 Mempawah Hilir, Kamis (16/2/2017).
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Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak