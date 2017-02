E-KTP Mati Apa Harus Perpanjang Lagi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selamat pagi, saya pemegang E-KTP Kubu Raya, yang akan habis masa berlakunya. Apa saya mesti memperpanjangnya lagi untuk mendapatkan E-KTP Seumur hidup?

082157656xxx

Otomatis Berlaku Seumur Hidup

Sesuai edaran Mendagri, Surat Gubernur Kalbar, dan Surat Bupati Kubu Raya, KTP yang habis masa berlakunya, tidak perlu diperpanjang, otomatis berlaku seumur hidup. Untuk diketahui, menindaklanjuti Surat Gubernur Kalimantan Barat nomor 470/ 3648.1/Dukcapil C tanggal 25 Oktober 2016 perihal KTP elektronik seumur hidup, berdasarkan UU No 24 tahun 2013 pasal 64 ayat 7 huruf a mengamanatkan KTP-el untuk warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.

Selanjutnya pada pasal 101 huruf c UU No 24 tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU no 24 tahun 2013 ditetapkan seumur hidup. Dengan demikian maka KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011, 2012, 2013 sebelum ditetapkannya undang-undang no 24 tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013 yang pada fisik KTP-elnya masih tercantum masa berlaku selama lima tahun, maka KTP-el tersebut tetap berlaku seumur hidup dan tidak perlu dilakukan perpanjangan walaupun telah habis masa berlakunya.

Perubahan atau penggantian KTP-el dapat dilakukan apabila terjadi perubahan elemen data KTP-el (perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar dan perubahan jenis kelamin) serta KTP-el rusak atau hilang dan wajib dilaporkan penduduk kepada Disdukcapil selaku Instansi Pelaksana bila terjadi perubahan.

Untuk menjamin kelancaran pemberian pelayanan publik dimintakan kepada pimpinan instansi penyelenggara pelayanan public, pimpinan BUMN/BUMD, Kepala SKPD serta camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar tetap memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang pada KTP-elnya tertulis masa berlaku hingga tahun 2016, 2017, 2018 (Fisik KTP-el tercantum masa berlaku 5 tahun) serta tidak mempersyaratkan perpanjangan KTP-el kepada masyarakat sepanjang tidak terjadi kondisi sebagaimana tersebut.

Adriansyah

Kepala Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya