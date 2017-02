Hush Puppies Ayani Megamal Pontianak Banjir Promo

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para penggemar Apparel dan berbagai produk khas ala kawula muda merek Hush Puppies, agaknya boleh sedikit bergembira.

Pasalnya, saat ini, brand asal Amerika Serikat ini, tengah gelar berbagai promo spesial.

"Ada beberapa promo yang bisa dinikmati konsumen saat berbelanja di tempat kami. Mulai dari diskon up to (hingga) 50 persen, sampai harga spesial," ujar Wakil Kepala Toko Hush Puppies Ayani Megamal Pontianak, Yulisa Syuhada (24), Selasa (14/2/2017).

Diskon up to 50 percent, katanya, diberikan untuk produk-produk apparel (pakaian) dan tas.

Pihaknya katanya telah menyiapkan sejumlah produk khusus dalam program ini, yang terdiri dari koleksi man and ladies (pria dan wanita).

"Harga normalnya Rp 500 ribu-an sampai paling tinggi Rp 1,2 juta. Dengan ada promo ini, produk yang didiskon jadi lebih terjangkau," imbuhnya.

Adapun apparel, pada harga normal, dibanderol antara Rp 100 ribu-an sampai Rp 700 ribu-an. Tergantung jenis dan model apparel yang ada.

Selain dua promo di atas, katanya, konsumen juga bisa menikmati promo lain berupa promo buy One Get One Free (beli satu gratis satu).

"Yang ini khusus untuk produk sepatu dan sandal. Sandal ladies dan man, dua-duanya ada," timpalnya.

Konsumen, menurutnya, dapat pula menikmati promo special price (harga spesial) untuk beberapa produk apparel man and ladies.

"Untuk produk-produk SP (Spesial Price) harganya itu mulai dari harga Rp 149 ribu sampai Rp 399. Kalau buy two or more (beli dua atau lebih), per pieces-nya, harganya jadi hanya Rp 199 ribu-an saja khusus untuk kaus kerah," timpalnya.

Berbagai promo ini, katanya berlangsung sampai bulan depan.

"Promonya sampai 05 Maret 2017 nanti. Jadi masih cukup panjang waktunya," pungkasnya.