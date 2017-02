Daftar 5 Besar Kabupaten Dengan Lokasi Proyek Terbesar, Kapuas Hulu Tertinggi

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalbar, Syawal Bondoreso mengatakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat realisasi investasi di dominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Berdasarkan sektornya jumlah tambahan laporan proyek yang turut berkontribusi sebanyak 327 laporan proyek PMDN, yang didominasi oleh sektor primer dari bidang usaha perkebunan dan jumlah laporan yang diterima sebanyak 99 laporan proyek dengan tambahan nilai realisasinya mencapai Rp 6,60 triliun,"ujar Syawal pada Selasa (14/2/2017).

Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) jumlah laporan yang diterima DPMPTSP kata Syawal yaitu sebanyak 616 laporan proyek.

Proyek ini didominasi oleh sektor primer dari bidang usaha perkebunan yakni sebanyak 195 laporan proyek dengan tambahan nilai realisasi sebesar 339,231,1 ribu dolar AS atau sebesar Rp 4,72 triliun.

"Nilai investasi memang menunjukkan trend yang cukup menggembirakan, realisasi PMDN Kalbar sebesar Rp 9,02 triliun berada pada peringkat 6 secara nasional dan realisasi PMA sebesar Rp 8,76 triliun berada pada peringkat 12," ujar Syawal.

Realisasi PMDN jika diurutkan berdasarkan 5 sektor usaha terbesar secara berurutan kata Syawal di peringkat pertama adalah perkebunan sebesar Rp 6,6 triliun dengan 99 laporan proyek.

Adapun sektor Industri Makanan menempati urutan kedua yaitu Rp 1,80 triliun, dengan 85 laporan proyek.

Sektor perumahan menempati urutan ketiga yaitu sebesar Rp 228,87 miliar dengan 31 laporan proyek, sektor dengan peringkat 4 terbesar yaitu Industri Kayu sebesar Rp 126,14 miliar dengan 5 laporan proyek dan Industri lainnya yaitu sebesar Rp 64,85 miliar, dengan 8 laporan proyek.

"Kapuas Hulu merupakan kabupaten dengan lokasi proyek terbesar yaitu Rp2,71 triliun dangan 74 laporan proyek. Empat proyek besar lainnya Kabupaten Bengkayang sebesar Rp1,84 triliun dengan 12 laporan proyek, Kabupaten Ketapang Rp1,59 triliun dengan 42 laporan proyek, Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp883,49 miliar dengan 92 laporan proyek dan Kabupaten Landak sebesar Rp731,33 miliar dengan 2 laporan proyek," ujar Syawal.

Sedangkan berdasarkan sektor usaha peringkat tertinggi adalah perkebunan sebesar 339,231 ribu dolar AS dengan 195 laporan proyek.

Industri Makanan 151,690 ribu dolar AS menempati urutan kedua dengan 169 laporan proyek, Industri Logam Dasar sebesar 66,911 ribu dolar AS dengan 23 laporan proyek, Kehutanan 42,979 ribu dolar AS dengan 18 laporan proyek dan Perumahan 10,808 ribu dolar AS dengan 9 laporan proyek.

Sedangkan realisasi tambahan investasi PMA, berdasarkan lokasi proyek besar urutan tertinggi di Kabupaten Ketapang sebesar 318,178 ribu dolar AS dengan 229 laporan proyek, Kabupaten Bengkayang 119,638 ribu dolar AS dengan 24 laporan proyek, Kabupaten Kubu Raya 46,110 ribu dolar AS dengan 18 laporan proyek, Kabupaten Sintang 29,515 ribu dolar AS dengan 39 laporan proyek dan Kabupaten Sanggau 29,099 ribu dolar AS dengan 51 laporan proyek.