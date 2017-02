Tabung Gas Elpiji dari Pickup Jatuh ke Jalan, Seorang Pengendara Jatuh

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Akibat struktur jalan yang bergelombang, 2 tabung gas ukuran 3 Kg yang di simpan di bak sebuah pick up jatuh kejalan, sehingga menyebabkan satu pengendara motor terjatuh akibat menabrak gas elpiji 3 Kg.

Akibat kecelakaan ini, pengendara yang terjatuh langsung dilarikan warga yang melihat kejadian untuk mendapatkan perawatan.



Sang pemilik gas pun siap bertanggungjawab atas kelalainnya, karena pick up yang membawa puluhan tabung gas elpiji ini tidak tertutup habis hingga ke bagian atas, hanya bagian seluruh sisi saja, sehingga terkena gunjangan gas pun terjatuh dari atas.



“Karena jalan bergelombang jadi gasnya jatuh, ya saya siap bertanggung jawab,” terang pemilik gas ini.



Sementara itu berdasarkan keterangan korban kecelakaan Fauzi, saat di dalam perjalanan, sebuah mobil pick up dari arah berlawanan menjatuhkan 2 tabung gas, karena jarak yang begitu dekat dengan tabung gas dirinya tidak dapat menghindari tabung gas yang terjatuh, dan menghantam ban depan kendaraan, sehingga membuatnya terjatuh.



“Pick up itu dari arah berlawanan, tiba-tiba saya lihat 2 elpiji menggelinding jatuh ke jalan, karena jarak saat itu terlalu dekat, kurang lebih 2 atau 3 meter, saya pun menabrak tabung gas itu, dan terjatuh,” terang Fauzi, Senin (13/2/2017).



Akibat kejadian ini, ia mengalami luka di beberapa bagian tubuh, seperti lutut, bahu, dan siku.

Dan kendaraan yang ia kendaraipun mengalami kerusakan yang cukup parah.



“Hanya lecet sedikit, dan tangan sebelah kanan yang keselo,” keluhnya.