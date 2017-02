Promo di Hari Valentine, Swiss Belinn Datangkan DJ Nancy untuk Hibur Para Pengunjung

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Bar Resto and Lounge Hotel Swiss Belinn kembali memberikan promo spesial di hari Valentine.

Bertajuk Valentine's Barbeque Romantic Dinner Barelo memberikan berbagai macam menu yang siap memanjakan pengunjung dengan hanya Rp 357.

"Paketnya Rp 357 ribu, Barbeque All You Can Eat, untuk Appetizernya kami siapkan Salad Bar with assorted dressing, Beef and Vegetables Salad Ala Thai, Gado-Gado, and Fruit Salad. Soup nya ada Potato Cream Soup and Sliced Beef Sausages," ujar Executif Secretary, Tiffany Hana Pratiwi, Senin (13/2/2017).

Selain itu menu lainnya juga masih banyak yang ditawarkan oleh Barelo Swiss Belinn di paket yang sama.

"Untuk Grilled Selection, akan kami siapkan Tenderloin de Pesto, Grilled BBQ Sausage, Grilled Chicken with BBQ sauce, Marrinated Grilled Fish Darne, Tenggiri Fish Fillet Marinated in Herb, Corn on the Cob, Fettuccine Bolognaise, Chicken Fried Rice. Dan menu penutup kami juga siapkan Dessert Sliced Fruit Platter, Assorted Pastry serta Es Campur," katanya.

Semua itu menurut Tiffany bisa dinikmati oleh pengunjung hanya dengan mengeluarkan biaya Rp 357 ribu.

Namun tentu promo spesial ini hanya pada waktu tertentu, kendati demikian pengunjung tak akan merasa kecewa dengan semua yang disiapkan.

"Semuanya bisa dinikmati hanya dengan 357 rupiah namun hanya pada pukul 19.00 hingga 22.00 WIB di tanggal 14 Februari. Pengunjung juga akan dihibur oleh DJ Nancy," tutupnya.