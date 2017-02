KLX D'Tracker Berkonsep Supermoto

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Modifikasi tetap menjadi kegemaran banyak kalangan. Konsep yang diusung juga beragam, mulai dari konsep unik, klasik hingga modern.

Salah satu yang menarik perhatian adalah konsep Supermoto, motor adventure yang sering dipakai para petualang di Indonesia.

Berbekal motor klx 250 D'Tracker, seorang pecinta otomotif, Irvan pun merombak motor kesayangan untuk dijadikan Supermoto, untuk pengerjaannya, Irvan mempercayakan kepada JS Modify.

"Saya suka dengan kegiatan adventure makanya saya memilih motor dengan konsep supermoto karna bisa juga untuk aktifitas dikota, selain itu, dari waktu sma dulu sudah sangat tertarik dengan motor-motor trail, tetapi saat itu orang tua ndak mengijinkan untuk memilikinya," Cerita pria yang akrab disapa Valen tersebut.

Sejumlah ubahan pun diterapkan dibeberapa titik, seperti pada bagian Velg yang menggunakan takasago, yang dipadukan dengan ban batlax s20 120/60-17 (depan) dan batlax s20 160/60-17 (belakang).

Agar terlihat semakin gagah, sang modifikator menggunakan stang rental, kemudian pada bagian belakang menggunakan spakbor belakang KTM six day dan tak lupa sang modifikator menyematkan stiker crs decal pada seluruh bagian bodi. (UKA)

Data modifikasi

Basik motor : klx 250 Dtracker 2016

Pemilik : Valen

Konsep : super moto

Modifikasi by js modify (081345026690)

Model : putri scorpio

Swing arm aprilla sxv 550

Velg depan takasago 3"

Velg belakang takasago 5"

Ban depan batlax s20 120/60-17

Ban belakang batlax s20 160/60-17

Knalpot pro speed full sistem

Bodi stiker crs decal

Stang rental by protaper

Hendle quard protaper

Handle rem dan kopling biker

Spakbor belakang ktm six day