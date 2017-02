Album of The Year Direbut Oleh Adele Pada Grammy Awards 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LOS ANGELES - Adele baru turun dari panggung setelah menerima trofi Record of the Year untuk lagu "Hello" di Grammy Awards 2017 yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

Ditemani produsernya, Greg Kurstin, Adele menunggu di bawah panggung ketika presenter Faith Hill dan Tim McGraw memanggil namanya sebagai pemenang Album of the Year dengan album 25.

Adele pun kembali naik panggung.

Kali ini suaranya terbata-bata karena menahan haru.

Ia berterima kasih kepada setiap orang yang berperan dalam pembuatan album yang fenomenal itu.

Ini merupakan trofi Album of the Year Grammy kedua bagi Adele.

Sebelumnya ia meraihnya dengan album 21 pada 2011.

Ia kembali memuji pesaing beratnya dalam Grammy 2017 ini, Beyonce yang mendapat nominasi dengan album Lemonade.

"Artis dalam hidup saya adalah Beyonce. Dan albumnya, Lemonade, sangat monumental," kata Adele kepada Beyonce yang duduk di bangku penonton.

Beyonce menanggapi dengan meletakkan tangan di dada dan mengucapkan "thank you".

Adele menilai album itu mengungkap sisi lain dari seorang Beyonce.

"Kami bisa melihat sisi lain dirimu, yang belum pernah kau tunjukkan. Kami berterima kasih karenanya. Kami para seniman memujamu. Dirimu telah menjadi cahaya," puji Beyonce.

Dengan kemenangan itu, Adele menyisihkan Lemonade (Beyonce), Purpose (Justin Bieber), Views (Drake), dan A Sailor's Guide to Earth (Sturgill Simpson).