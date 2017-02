Racikan Mississippi Hasilkan Bahan Nyaman nan Berdaya Tahan Tinggi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mississippi menerapkan racikan 'rahasia' dalam mengolah produk pakaiannya. Hasilnya, aneka koleksi brand satu inipun, berikan rasa nyaman ketika dikenakan namun berdaya tahan tinggi.

"Keunggulan kami satu di antaranya memang di kualitas bahan. Selain itu tentunya juga ada di modelnya yang selalu kekinian," ujar Store Manager Outlet Mississippi Celcius Kota Baru, Andi Wahyu (23), Minggu (12/02/2017).

Iapun lantas mengungkapkan rahasianya. Katanya, kualitas terbaik itu, hadir berkat mengaplikasikan metode Lanzing MicroModal pada bahan-bahan pakian Mississippi.

"Lanzing MicroModal ini sendiri, gunakan bahan organim. Dari wood (kayu), pulp (bubur), hingga jadi fiber (serat) dengan kualitas spesial," bebernya.

Baca: Koleksi Flourescent of Savana Lengkap Hingga Aksesori

Dengan demikian, bahannya labih natural sebab aplikasikan bahan-bahan organik. Namun yang paling penting, yakni adalah soal hasil, di mana metode ini wujudkan bahan yang mampu berikan rasa nyaman dan sensasi dingin kala dikenakan.

"Keistimewaannya, bahan terasa lebih lembut dan nyaman ketika dipakai. Selain itu juga berikan sensasi dingin," sambungnya.

Namun tak hanya sampai di situ. Katanya, lewat teknik ini, bahan jadi miliki tingkat elastisitas lebih tinggi tapi sangat solid (kuat).

Dengan permukaan bahan yang lembut dan kelenturan yang sangat elastis, sehingga bisa menyesuaikan dengan bentuk kontur tubuh pengguna. Namun bahan tidak gampang sobek.

Bahan serat kayu metode Lanzing MicroModal ini sendiri, katanya, diterapkan pada beberapa koleksi Mississippi. Satu di antaranya yakni kaos Raglan dan celana Skin Look.

Kaos Raglan sendiri, ditawarkan sekitar Rp 159 ribu-an per helainya di outlet yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman itu. Sedangkan celana Skin Look, dibandrol sekitar Rp 319 ribu-an per helainya.

Kedua model inipun katanya, biasa dikenakan bersamaan untuk berikan tampilan kasual, namun elegan. "Terlihat santai, namun mewah," pungkasnya.