TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda sedang menabung dan berpikir untuk membeli fashion items sebagai koleksi terbaru di tahun 2017?

Nah, jangan lewatkan dua barang fashion paling diburu saat ini.

Yaitu mantel bernuansa monokrom serta dress berhiaskan bebatuan manik ‘embellishment’ untuk pesta formal.

Entah ingin membeli di butik atau pusat perbelanjaan maupun menjahitnya di penjahit serta desainer langganan, pastikan Anda memiliki dua busana modis terbaru paling diburu saat ini.

Tak perlu banyak aksesori tambahan, taburan payet di bagian kerah atau dada yang ada sudah cukup memberi pernyataan gaya.

Wear it now: Jadikan batu rubi sebagai acuan palet warna kali ini. Jaket bahan tweed hangat separuh bermotif grafis dan clutch metalik cocok untuk suasana yang kadang turun hujan namun tetap terlihat aksi.

Wear it later: JIka Anda ingin terlihat lebih kasual dan santai, coba tambah lapisan yang tampak edgy seperti rompi kulit. Aksen zipper dan kerah lebarnya memberi kesan rock and roll yang kontras dengan terusan feminin ini.

Graphic Coat Monochrome

Jangan menyisihkan coat atau luaran berbentuk jaket panjang yang memiliki motif vintage seperti houndstooth atau kotak-kotak.

Meski motif yang ada terlihat ramai, rona monokrom pada luaran ini membuatnya mudah untuk dipadu dengan warna-warna primer

Wear it now: Efek visual yang diberikan sudah membuat Anda terlihat menonjol, karenanya pilih padanan bersiluet simpel seperti celana putih.

Beri suntikan warna lewat dalaman berupa sweater cashmere berwarna kuning cerah dan aksesori metalik

Wear it later: Agar tetap nyaman kenakan mantel ini di atas terusan polos seperti warna biru safir.

Selain warnanya cantik, hanya membutuhkan waktu lima menit untuk dipadukan.

Sandal datar dan tas selempang favorit makin menghemat waktu berdandan Anda.