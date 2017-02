Bank Mandiri Konsen Selengarakan Perayaan Cap Go Meh

PONTIANAK, TRIBUN - Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina menjadi salah satu perayaan besar di Kalbar dengan berbagai event kegiatan baik skala nasional maupun internasional. Even ini sukses menyedot perhatian masyarakat Kota Pontianak melalui kegiatan yang menggerakkan perekonomian pelaku UMKM dan masyarakat.

Satu-satunya perbankan yang konsen terhadap penyelenggaraan even cap go meh bersamaan dengan Perayaan Imlek di Kalbar adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri sejak tahun 2015 telah mengadakan event perayaan imlek di Kota Pontianak dengan menyelenggarakan ajang Mandiri Barongsai Festival bekerjasama dengan Panitia Cap Go Meh Kota

Pontianak.

"Kini even ini telah menjadi agenda rutin Bank Mandiri, merayakannya bersama nasabah dan masyarakat etnis Tionghoa seperti kunjungan pegawai ke rumah nasabah yang merayakan Imlek, customer gathering, dan event perayaan. Namun dengan konsep acara yang lebih menarik dan spektakuler sehingga menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujar Regional CEO Bank Mandiri Kalimantan, Aribowo.

Baca: Lestarikan Budaya, Ini Tahun ke-3 Mandiri Support Cap Go Meh

Tahun ini Bank Mandiri mengadakan kegiatan perayaan imlek dan cap go meh di dua lokasi sekaligus

yakni di A Yani Megamal Pontianak dan di Jalan Diponegoro Pontianak. Serangkaian acara perayaan

imlek dan cap go meh tersebut dihimpun dalam rangkaian acara Mandiri Pontianak Imlek Festival

2017.

Kegiatan diawali dengan kegiatan Pontianak Food and Fashion Festival tanggal 1-5 Februari 2017 lalu di halaman parkir A Yani Megamal Pontianak, dan Festival Cap Go Meh tanggal 7-12 Februari 2017 di Jalan Diponegoro Pontianak.

Senior Vice President Group Head Transaction Banking SME Sales Bank Mandiri, Angga Erlangga Hanafie mengatakan selain kegiatan Pontianak Food and Fashion Festival 2017 dengan tema festival kuliner terbesar dan spektakuler, Bank Mandiri telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemilihan Abang Adek Kalbar Duta Kuliner dan Duta Mandiri E-Money.

Bank Mandiri juga mensupport Pemecahan Rekor MURI menggoreng pisang oleh penggoreng pisang terbanyak, demo cooking

bersama Farah Quinn chef dan icon kuliner terkenal, serta beberapa perlombaan dan hiburan menarik

lainnya.

Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 7-12 Februari 2017 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak, Yayasan Panca Bhakti, dan Asosiasi Pemadam Kebakaran dalam acara Festival Cap Go Meh 2568 Kota Pontianak.

Festival Cap Go Meh 2017 ini, Bank Mandiri sukses mengadakan berbagai acara yang menarik seperti pesta rakyat pameran kuliner, pemilihan Gege Meimei Duta Budaya Tionghoa sekaligus Duta Mandiri E-Cash, parade naga serta ajang perlombaan kesenian olaharaga Mandiri Barongsai Festival III yang siap memmberikan suguhan hiburan yang menarik untuk masyarakat Kota Pontianak.

“Setelah sukses dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, lomba kesenian olahraga Barongsai ini akan terus berusaha kami selenggarakan dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal dan mempromosikan Barongsai ini ke banyak wisatawan baik

domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak,”ungkap Rico.

Perlombaan atraksi barongsai menampilkan 21 group Barongsai se-Kalbar yang berasal dari Kota Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Meliau, Ketapang telah terseleksi menjadi 10 besar finalis yang pada hari ini akan berlomba untuk memperebutkan juara 1,2,3, juara harapan, juara favorit, juara kostum terbaik dan juara musik terbaik, dengan total hadiah hingga Rp 50 juta.